台北市議員李明賢等人今天前往東京向駐日代表處陳情抗議，由代表處代為收受陳情書，隨後謝受訪表示，他們跨海抗議不符合簽證目的。國民黨團總召曾銘宗懷疑，謝長廷似乎有意替代日本外務省、移民單位，刁難我國民意代表，質問謝到底是中華民國「駐」日代表，還是「助」日代表？

藍營緊咬楊蕙如網軍案，北市議員李明賢、張斯綱、徐弘庭、王欣儀等人上午赴東京向駐日代表處陳情抗議，駐日代表謝長廷並未當面接見，會後謝表示，外交不是市議員監督對象，代表處更不是他們的轄區，且不符合赴日觀光簽證的目的，違法日本法律。

對此，國民黨團總召曾銘宗表示，楊蕙如養網軍是經過北檢「認證」後的事件，北市議員今天前去向駐日代表處反映國內最新民意，跟是否是北市議員監督對象是兩碼子事，難道作為中華民國政府官員不需要接受民意的監督？

曾銘宗說，至於符不符合觀光簽證目的，也不是謝長廷認定就算，不然北市議員要拿什麼簽證去日本，他質疑謝長廷似乎有意替代日本外務省、移民單位，刁難我國民意代表，「謝長廷到底是中華民國『駐』日代表或者『助』日代表」，至今還沒搞清楚應扮演的角色。

(中時 )