清潔隊員除了要拿梯子，還要出動抓斗車把垃圾抬到路面上。（鹿草鄉公所提供／張毓翎嘉義傳真）

有鑑於馬稠後工業區的設置，未來人口會快速增加，廢棄物量也跟著變多，因此，清潔隊員的工作量也會逐漸增加。（鹿草鄉公所提供／張毓翎嘉義傳真）

台82線祥和交流道、鹿草交流道底下涵洞旁的側溝等處垃圾成堆，使得清潔隊員每次都得冒著危險拿著梯子，爬下深度近3公尺的側溝撿垃圾，因此，嘉縣鹿草鄉公所呼籲民眾發揮公德心，「你丟我撿」是無法維持良好的環境品質，希望大家一起打造鹿草鄉成為一個純樸、環境整潔的美麗鄉鎮。

鄉公所清潔隊表示，交流道下的側溝深度約3公尺，側溝內的牆壁還有許多釘子插在上頭，每次到底下撿垃圾都要特別小心謹慎，另外，每次清理交流道下側溝的垃圾，清潔隊員除了要拿梯子，還要出動抓斗車把垃圾抬到路面上，執行過程上實在是危險又繁瑣。

依「嘉義縣各鄉鎮市公所清潔隊員設置基準」而言，雖然鹿草鄉腹地廣大，但人口數較少，因此也無法增加清潔隊員員額。清潔隊指出，隊上目前總共只有13位隊員，有鑑於馬稠後工業區的設置，未來人口會快速增加，廢棄物量也跟著變多，因此，隊員的工作量也會漸漸增加。

鹿草鄉長楊秀玉強調，清潔隊定期清理環境只能治標，不能治本，最有效方法還是希望民眾配合垃圾減量，她補充，鹿草鄉過去觀光產業並沒有那麼發達，近年有在地業者以「一袋一鹿，鹿草好覓仔」推展觀光，故呼籲民眾若維護鄉容，也間接幫助在地觀光產業。

(中時 )