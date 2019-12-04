網軍風波案延燒，包括徐弘庭等4名台北市議員今日赴東京駐日代表處欲見駐日代表謝長廷遞交陳情書，遭謝長廷拒見，謝長廷方才在臉書貼文回應，如下：

有關台北市議員張斯綱等一行12/4下午兩點至駐日代表處抗議之說明：

1.昨夜，僑界傳出一張某黨支部之A級動員令（如圖），聲稱市議員要來抗議，號召大家動員參加，因為駐日代表處是代表台灣，在承辦服務國人跟日本人業務的地點，也有很多僱員是日本人，他們對國內的政治並不了解。所以為了安全考量，我們今天決定管制門禁，要按門鈴才能進入，其實很多外國大使館也是如此，我們平常是比較開放，但當地治安單位也有關心，我們為了國家尊嚴，有國人來抗議，不方便請求制服警察前來維持秩序，所以在場只有便衣警察關心安全狀況。其次，今天下午三點本來有預定舉行例行記者招待會，為怕秩序混亂而予以取消，但同意將記者的疑問以書面說明。(如第3點所述)

2.今天下午兩點，四位台北市市議員以及僑民前來駐日代表處門口，雖然沒有事先約定，但是因為人數不多，經我們的警衛問明來意後，有讓四位議員進入，同時也端茶侍奉，議員們稱我是前輩，只是要來表達意見，我們由行政組收下陳情書，過程平和。但議員們出門後在外以直播方式，一再挑釁要我下台，因為內容偏頗，引起一位來洽公的台僑嗆聲出言爭執，台僑指責說，中國對台灣發射飛彈威脅，並以假新聞攻擊台灣，應該去向中國大使館抗議等語。議員一行原本離去，但過20分鐘後又返回代表處，引起代表處守衛（工讀生）一陣騷動後，才平安落幕。因為附近是安養中心、托兒所以及住宅，我們事後攜帶茶葉到安養中心，對因為下午抗議的噪音及不便表示歉意。

3.我擔任過台北市議員，知道外交事務並不是市議員們的監督對象，代表處也不是其轄區，議員們跨海來抗議，第一，違背觀光簽證的目的；第二，超過三人的抗議活動也沒有申請集會遊行，而且沒有事先約就跑來陳情，此風不可長，而且送我一頂2020中華民國的帽子是其選舉圖騰，選舉色彩濃厚。看照片他們進入代表處時大家臉帶微笑，說是為蘇前處長討公道，但全無哀戚之情，其行為完全是賺取選舉紅利。所以本人不必出去接待為其造勢，本人一直在辦公室五樓辦公、接待客人及批公文，並未如他們所說的躲避在官邸。

至於所謂idcc的事情，本人毫無關係，事前也不知情。本人和楊蕙如，是因為她常常幫台灣選手在海外加油，動員觀看體育比賽而相識。11年前楊蕙如曾經在總統選舉時替本人助選，後來本人成立基金會她也協助發起，並擔任董事，這些都是事實，因為助選的關係，楊因而認識本人周遭的朋友，發展出自然朋友關係，但是八年前她就離開董事的職位，跟本人就是一般朋友關係。我擔任駐日代表日本三年多，一年見不到一兩次面，最近一次見面是在今年11月棒球12強賽事時。楊從事廣告公關事業，推銷對象商品、人物都有，也超越黨籍，本人當然沒有指示任何網軍之事，所謂金錢來往更不是事實。今媒體報導台北市議員爆料稱楊的資金來源是來自公家機關，楊自行承包業務之收入，真相已經清楚，他們回去問議員同仁就好。

至於說要我下台的理由不外乎就是楊蕙如被起訴云云，現在這件事情傳聞是蔡正元在指揮，蔡自己被起訴收押四個月，最後被判決無罪蔡還自己大肆慶祝，現在為何別人被起訴就斷定其有罪？如真是蔡正元所主導，顯然是雙重標準。

至於關西事件一事已經有定案，美、日歐等都將此事件列為中國訊息戰、假消息的範例，當時為假新聞推波助瀾的就是一些親中民代、名嘴等，現在全部推給idcc，把一篇當時大家都沒看到的網路文章無限放大，只是為了選舉利益，並洗清當時的責任而已。至於他們質問說楊蕙如的IP曾經出現在駐日代表處，這純屬謠言，是因為不了解我們代表處電信設備的謠言。

所以本人今天有寫一句話給媒體：「候選人抬棺攻擊，市議員跨海抗議，是為伸張正義？是為市民權益？還是為了選舉紅利？」請大家明辨。

(中時電子報)