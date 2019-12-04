◎全國首宗！金門破獲收購總統連署書

金門地檢署偵辦全國首宗收購總統候選人連署書案，涉嫌以每張新台幣80元至200元不等代價，向不特定對象收購的「中國紅色統一黨」主席黃榮章潛逃出境，另涉案的7名工作幹部今（4）日依違反選罷法行賄罪嫌起訴。檢警調深入追查資金來源，嚴防境外勢力滲透干擾，確保2020總統大選公平進行。

◎政院宣布：夜市抵用券延至下月底

配合國旅秋冬補助經濟部發放夜市抵用券，行政院發言人Kolas今天表示，因業者與民眾紛紛反映希望延長，行政院長蘇貞昌已召開跨部會協調會決定，在不增加預算的前提下，延長使用期限到明年1月底。

◎謝悍然拒見 赴日議員籲主動請辭

台北市議員李明賢、張斯綱、王欣儀、徐弘庭4日上午搭機前往日本後，立刻前往位於東京港區的台北駐日經濟文化代表處希望和駐日代表謝長廷見面，但平日業務時間敞開大門的代表處卻在此時卻緊閉大門，李明賢等人一度遭拒於門外，幾經折衝代表處同意讓4名議員進入駐日代表處但未與謝長廷見面，李明賢等人也在遞交陳情書後，呼籲謝長廷應辭職下台靜候調查，外交部也應調查釐清謝、駐日代表處和楊蕙如之間的關係。

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(中時電子報)