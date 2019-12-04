北市南港區福德街4日下午4時許，發生一起墜樓意外，一名35歲林姓冷氣工人在5樓裝設冷氣時，疑缺乏防護裝備，不慎墜落至地面，林男雖有呼吸但意識不清，救護人員已緊急將他送北醫急救。

警方表示，詳細工安發生原因，仍待勞檢處調查釐清。

(中時 )