疑缺乏防護裝備 北市冷氣工人墜樓 18:242019/12/04 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市福德街下午發生一起冷氣工人墜樓意外，目前送醫急救中。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市南港區福德街4日下午4時許，發生一起墜樓意外，一名35歲林姓冷氣工人在5樓裝設冷氣時，疑缺乏防護裝備，不慎墜落至地面，林男雖有呼吸但意識不清，救護人員已緊急將他送北醫急救。 警方表示，詳細工安發生原因，仍待勞檢處調查釐清。 (中時 ) #冷氣 #工人 #北市 #防護 #裝備 也許您會感興趣 推薦閱讀 李銘順組工地男團大做發財夢！爽嗑便當凸肚腩演「噗嚨共」 02:542019/12/01 娛樂 避免腕關節損傷 防護6招不輕忽 04:092019/12/01 醫藥健康 邁雷特總部遷中山 打造中國西門子 04:102019/12/02 焦點新聞 疑因錯估海底深度 台北港3移工落海亡 20:052019/12/02 社會 韓國瑜稱網軍發大財 柯P：發小財而已 就是工人 10:372019/12/03 政治 工人吃嫩妹 學校廁所、走廊、網咖到處啪 18:072019/12/03 社會 關貿網路新開發「資安閘門防護」 拚中小企業務 16:172019/12/04 財經 新光保全攜關貿、華電網 打造「資安閘門」 17:112019/12/04 財經 班班有冷氣跳票？學校電源老舊待改善 18:202019/12/04 生活 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 楊蕙如脫口說「謝謝」 宅神驚：會不會被滅口！ - 社會 軟Q擺臀 三重娃娃機真理褲女賊落網 - 社會 情侶愛愛開房錢各出一半 男嗆女友：難道妳沒爽到？ - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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