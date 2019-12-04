台中市開罰中火300萬元，經濟部擬提訴願，政務委員龔明鑫表示，行政院尊重經濟部決定，但政院給予經濟部的責任就是不能缺電。

中火造成的中部地區空汙問題，連續兩年在大選延燒，朝野大小政黨都不敢輕忽選民壓力。對於台中市開罰中火，政院今天說明態度。

龔明鑫下午表示，經濟部正在考慮要不要提訴願，政院的立場是尊重經濟部，行政院給予經濟部的責任就是不能缺電，因為電是大家要用的， 所以一定要滿足大家的用電需求，至於秋冬之際則儘可能配合、如果空品不好，儘可能降載，這也是政院的要求。

(中時 )