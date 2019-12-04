台中開罰中火 政院要求經部不能缺電 18:252019/12/04 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 龔明鑫(右一 )指政院要求經濟部不能缺電(張理國攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市開罰中火300萬元，經濟部擬提訴願，政務委員龔明鑫表示，行政院尊重經濟部決定，但政院給予經濟部的責任就是不能缺電。 中火造成的中部地區空汙問題，連續兩年在大選延燒，朝野大小政黨都不敢輕忽選民壓力。對於台中市開罰中火，政院今天說明態度。 龔明鑫下午表示，經濟部正在考慮要不要提訴願，政院的立場是尊重經濟部，行政院給予經濟部的責任就是不能缺電，因為電是大家要用的， 所以一定要滿足大家的用電需求，至於秋冬之際則儘可能配合、如果空品不好，儘可能降載，這也是政院的要求。 (中時 ) #經濟部 #中火 #政院 #缺電 #行政院 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中火力電廠積極自主減煤 今年創單年度減煤量新高 04:102019/12/02 產業．科技 行政院原民會宣布 社工員全面調薪最高可到4萬 20:402019/12/02 生活 重懲中火300萬 盧秀燕召藍營7首長反空汙 12:512019/12/03 政治 中部7縣市不排除包圍中火 台電：非空汙元凶 14:112019/12/03 政治 中火上周燃煤使用超量 中市府：不排除撤銷許可證 16:362019/12/03 政治 中火空污進法律戰 台電準備開打行政訴訟 18:332019/12/03 財經 霸凌「空氣」票 中台灣選票恐發酵 00:292019/12/04 政治 上周燃煤使用超量 中市開罰中火300萬 喊撤照 04:102019/12/04 財經要聞 抗空汙 藍7首長嗆告中火！燃煤逾許可量 中市府開罰300萬 04:102019/12/04 生活新聞 空氣票發酵 威力不容小覬 04:102019/12/04 生活新聞 政治熱門新聞 國安局硬上！派兩司機監控李佳芬 韓營傻眼 - 政治 蔡韓最新民調 網哀號：已經沒有東西能輸了！ - 政治 賭2700份雞排！謝龍介保證韓國瑜逆轉 狂贏蔡英文90萬票 - 政治 不忍了？趙少康拍桌狂轟謝長廷15分鐘！ - 政治 最新民調出爐 看完韓支持度...網驚喊：贏了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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