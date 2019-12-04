苗栗縣境內的台61線西濱快速道路業已全線通車，為防止駕駛人超速造成交通安全顧慮，苗栗縣警察局與公路總局合作，在台61線南通灣至白沙屯北上路段長度7.04公里，完成區間測速系統建置，從今年9月30日起測試宣導後，已於12月1日零時起，正式實施超速取締告發，另通霄至苑裡南下路段，全長約8.02公里，目前系統已建置完成，將從12月4日起為宣導期，預計於109年1月4日零時起開始取締。

苗栗縣警局交通隊長林炎巨指出，台61線西濱快速道路是全國第1條，也是最長的南北快速公路，由於免收通行費，因此很多民眾當作國道1號及國道3號的替代道路。由於沿線重車多，超速情形嚴重，因此，為保障用路人行車安全，苗栗縣警察局與公路總局合作建置區間測速系統，以遏阻違規超速。

林炎巨表示，以往固定式測速桿僅能進行單點測速取締，區間測速將擴展至線，車輛通過區間測速起點及終點時，設備將辨識車牌及記錄通過時間，並由系統自動計算平均速率。當平均速率大於速限即代表超速，車輛在區間測速區段行車都必須遵守速限，才不會產生超速狀況，本項科技執法更能防範超速違規情形，保護所有用路人的安全。

台61線通霄至苑裡(122K＋300至130K＋300)區間測速路段，起點及終點均設有告示牌提醒用路人，該區段距離8,025公尺，速限90km／h，警方請民眾行經該路段務必遵守速限以策安全。

林炎巨指出，參考新北市警局經驗分享資料，區間測速已被英國、義大利、瑞士、西班牙等多國採行，實施後交通事故率降低33％~85％。國內目前已有台2線萬里隧道、台9線北宜公路、北市自強隧道等路段使用，對抑制超速違規成效良好。台61線苗栗路段目前除北上路段已開始執行區間測速，南下路段也進入宣導測試期，預期可再大幅降低超速件數及肇事率，有效保障用路人行車安全，營造舒適的用路環境。

(中時 )