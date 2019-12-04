沈玉琳、張文綺3日主持中天電視及17Media合作的Live益智節目《金牌17Q》，節目邀請謝龍介、黃暐瀚、鍾沛君以及郭子乾擔任來賓，比人氣也比腦力，連續答對4題就可獲得1萬獎金。一開場眾人就起哄要謝龍介搭擋擔任過model的鍾沛君走秀，只見謝龍介僵硬勾著鍾沛君及張文綺，讓沈玉琳不禁吐槽：「祖孫情！像是阿公帶2個孫女。」

第一階段的人氣比拚由郭子乾勝出，順利獲得獎金挑戰賽的資格，一聽到未答對4題還有懲罰，他傻眼驚呼：「那我先不要答了好不好。」最後2題難倒郭子乾，他摸不著頭緒只能亂猜，沈玉琳開玩笑說：「郭哥這個月運勢還好嗎？這個答對你就開運，不對就再衰3年。」最後郭子乾順利答對4題，帶領線上觀眾獲得1萬獎金，還模仿韓國瑜發表感言，以一句「我寧可乾乾淨淨的選對，也不要骯骯髒髒的矇對！」作為結語，讓現場眾人笑成一團。

謝龍介擔任《金牌17Q》節目來賓。（中天提供）

第2位上場答題的則是台南市議員謝龍介，抱病出席的他笑稱：「醫生叫我三天不能講話，但這裡有錢我就拚。」聽到自己未答對4題的懲罰是「賣萌三連拍」，謝龍介翻了白眼用台語說：「今天是來銃康我的，我知道啦！」率真反應笑翻眾人。

被問到林志玲婚禮在哪裡舉辦時，謝龍介表示自己曾質詢市長：「為什麼可以出借古蹟讓林志玲辦婚禮？那是不是大家都可以在美術館辦婚禮？」市長承諾：「可以，大家照樣申請。」謝龍介更對著鏡頭向民眾喊話：「台南市民，你們也可以跟林志玲一樣在台南第一美術館辦婚禮！」《金牌17Q》每周一至周三晚間9點中天綜合台播出。

(中時 )