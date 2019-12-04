在海岸廣場度過最浪漫的聖誕節吧！民眾自12月7日起至27日，只要經過基隆港邊的海岸廣場，可以看到整個廣場都被暖暖的燈海給覆蓋，並在廣場中央可以看到好幾層樓高的大型LED聖誕樹。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

在海岸廣場度過最浪漫的聖誕節吧！民眾自12月7日起至27日，只要經過基隆港邊的海岸廣場，可以看到整個廣場都被暖暖的燈海給覆蓋，並在廣場中央可以看到好幾層樓高的大型LED聖誕樹。（吳康瑋攝）

在海岸廣場度過最浪漫的聖誕節吧！民眾自12月7日起至27日，只要經過基隆港邊的海岸廣場，可以看到整個廣場都被暖暖的燈海給覆蓋，並在廣場中央可以看到好幾層樓高的大型LED聖誕樹。（吳康瑋攝）

在海岸廣場度過最浪漫的聖誕節吧！民眾自12月7日起至27日，只要經過基隆港邊的海岸廣場，可以看到整個廣場都被暖暖的燈海給覆蓋，並在廣場中央可以看到好幾層樓高的大型LED聖誕樹。（吳康瑋攝）

在海岸廣場度過最浪漫的聖誕節吧！民眾自12月7日起至27日，只要經過基隆港邊的海岸廣場，可以看到整個廣場都被暖暖的燈海給覆蓋，並在廣場中央可以看到好幾層樓高的大型LED聖誕樹。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

在海岸廣場度過最浪漫的聖誕節吧！民眾自12月7日起至27日，只要經過基隆港邊的海岸廣場，可以看到整個廣場都被暖暖的燈海給覆蓋，並在廣場中央可以看到好幾層樓高的大型LED聖誕樹。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

在海岸廣場度過最浪漫的聖誕節吧！民眾自12月7日起至27日，只要經過基隆港邊的海岸廣場，可以看到整個廣場都被暖暖的燈海給覆蓋，並在廣場中央可以看到好幾層樓高的大型LED聖誕樹，不僅邀請市民朋友們來到海港邊這個極具特色的打卡熱點拍照，更以耀眼的光芒溫暖了整個寒冬。

今年的聖誕節，基隆市政府與基隆市基督教聯合關懷協會攜手合作，舉辦聖誕節系列活動。更透過團隊巧思設計，在海洋廣場耗時打造LED聖誕樹照亮了我們所居住的城市，更在周邊的許願橋、平安鐘樓、馬槽、萌羊等等與聖誕節意象相關的裝置藝術，讓過往的大人、小孩都感受到濃濃的佳節氣氛。

市政府更提醒市民，在7日晚上7點將舉行聖誕點燈晚會，為暖暖的聖誕月掀開序幕，藉由祝福禱告與詩班敬拜，祝願所有市民揮別過往、迎接充滿新希望的一年。一直到年底，不論是由哪個方向進入基隆市區，或從港區的任何角度，都可以接收到聖誕樹散發出暖暖的光芒與滿滿的祝福，陪伴大家迎接每個平安日。

市政府並訂於22日的晚上6點舉行歡樂聖誕晚會，是各位市民朋友不能錯過的另一個精彩活動，現場將有連串溫暖人心的聖樂組曲陪伴大家一同歡慶聖誕佳節，希望不論是不是基隆人，只要對基隆有心，都能共聚到碼頭邊共度溫暖、歡樂的聖誕夜，並用歌聲散播希望，讓愛串流人心。

基隆市政府更在東岸廣場3樓架設大型的聖誕樹，讓整個港邊被聖誕氣息給覆蓋，更多第一手活動資訊，請持續關注文化局FB活動粉絲專頁，市府邀請市民透過這次的系列活動，更深深的愛上基隆的冬季，讓今年的冬天不在寒冷，持續地照亮每個角落。

(中時 )