蝸牛歌手劉學甫（左2）及創世基金會台中分院長陳韋龍（右1）邀請大家購票觀賞「動物狂潮 音樂派對」為寒士餐會籌措經費。（黃國峰攝）

台灣歌唱選秀節目《聲林之王2》參賽選手劉學甫，4日現身創世基金會台中分院為38歲的植物人王先生及其母親獻唱一曲，用自己的歌聲，送愛鼓勵所有貧病中的寒士及家屬，也為將為寒士餐會籌措經費的「動物狂潮 音樂派對」演唱會宣傳。

蝸牛歌手劉學甫首先以一曲《香水有毒》深情獻唱，款款深情、動人歌聲讓王媽媽感動落淚，王先生雖然身體不能行動，也以眨眼睛回應，劉學甫表示，他的母親也因為癌症過世，聽聞王先生的故事後，心中很感動，唱這首歌就像我代替王先生唱給王媽媽聽，也像是我唱給我媽媽聽一樣。

創世基金會台中分院長陳韋龍表示，明年的1月19日將於全台16處同步辦理「寒士吃飽30尾牙」，台中場預計席開210桌，邀請寒士、街友暨獨居長輩、待拉單媽、清寒學子吃頓熱騰騰的飯菜及領一份應急紅包，將藉由「動物狂潮 音樂派對」籌措經費，而演唱會剛好在選舉前一天的1月10日晚上登場，希望能沖淡一些選舉的紛紛擾擾，大家一起來行善、展愛心。

「動物狂潮 音樂派對」地點選在台中Legacy Taichung傳 音樂展演空間，1月10日晚間7點至9點，歌手小烏龜鄭可強、畢業歌女神許維芳、蝸牛劉學甫、劍齒虎吳霏、土撥鼠蕭名棻熱情開唱，即日起開放線上訂票，歡迎個人預訂或企業團體認助，提供員工尾牙獎勵，認票專線：（04）2384–1126分機9派對小組。

(中時 )