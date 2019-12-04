美國的YouTuber黛西·馬克斯（Daisy Marquez），是一名擁有135萬訂閱者的網紅，然而上個月底，她在拍攝業配時，卻遇到了「鬼開門」的超自然現象，她生動的驚訝反應相當有趣。

俄國衛星網報導，現年19歲的黛西，經營的影片頻道主要是介紹和示範化妝術，得到許多女性的支持，因此也有許多化妝品的業務配合機會。11月26日，黛西在自己的推特(Twitter)上發布了一段沒在youtube上發表的影片，是她在替化妝品代言時，遇到的怪事。

當時她正在小房間介紹商品，突然背後的門不知為何打開，由於房間很小，房門碰到黛西的背，她嚇了一跳，瞪著大眼，不知該說什麼。她回頭張望確定沒有人，凝視了良久，為求心安，畫了十字架的祈福手勢。

I was in the middle of filming a sponsorship and this just happened... pic.twitter.com/EPZ9Xpkaao — Daisy Marquez (@daisymarquez_) 2019年11月26日

她的推文表示「我當時正在拍攝業配，這件事就發生了……」

她補充說：「我今天早些時候從樓梯跘了一下，沒有受傷，但好像是什麼東西把我推倒了。」

許多網友向她提供許多驅邪方法，包括禱詞、經文，還有人建議購買黑色電氣石水晶和十字架，也有人認為該找牧師來淨化。

(中時電子報)