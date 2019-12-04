今年4月正式全球上線，涵蓋內容、科技、金融，華人首創的價值內容平台「大師鏈」，4日宣布取得國際資金支持，將正式進軍大陸市場，落地北京長安街1號的東方廣場，展開5年計畫，即將繼北京後再陸續布局深圳、上海，以及接下來的東南亞市場。

4日的國際記者會上，國民黨榮譽主席、兩岸和平發展基金會董事長連戰指出，現今為資訊爆炸、自媒體開展的時代，也是充斥著真假新聞的時代，充實資訊和可信度是資訊平台的挑戰，「大師鏈」如今獲華斯達克青睞，正式進軍大陸，在此歐美霸權勢力衰退，中美貿易戰方興未艾之際，正是講求王道精神的中華文化可發揮正能量之時，結合區塊鏈與文化優勢，立足兩岸影響至全球華人。

「大師鏈」總裁莊立平指出，平台期以深度、廣度的內容進軍大陸市場，也扮演兩岸和平，全球華人間的橋樑。他強調在區塊鏈的浪潮上，近年大陸應用涵蓋於全方位產業，包括了教育、文化等項目，台灣作為華人社會成員，也有必要以渾厚的文化精髓做後盾。目前「大師鏈」已在台累積200多名「大師」如啟德機械董事長胡漢龑、台北藝術推廣協會執行長陳琪、美亞家陳鴻等人的訪談節目，作為基礎經營兩岸市場。

莊立平表示，互聯網升級網紅經濟，大陸已領先台灣，因此內容平台必須順應趨勢大幅改版，發展更多音頻、視頻，結合知識經濟與生態商模，培養更多各領域的大師、達人，以中華文化為突破口，鏈接產業與社群。

中企聯董事長馬鈞指出，以區塊鏈發展文化科技技術是創舉，大陸正積極推動一帶一路，未來可望藉此平台串聯全球華人一帶一路經濟鏈；亞洲經濟發展協會區塊鏈產業專業委員會會長蔡維德則分析指出，當區塊鏈已不再只是「一群人挖幣，而是連英、美的銀行都感受到排擠，英國央行也準備以數字法幣取代美元作為儲備貨幣」區塊鏈的發展與趨勢不容小覷，應順勢突破傳統媒體平台的瓶頸。

(旺報 )