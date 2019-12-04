象鼻國小老舊校舍遭評定成危樓，校方盼望中央再加碼挹注經費，協助重建案順利標出。（象鼻國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

象鼻國小重建校舍模擬圖，校方盼經費到位順利標出。（象鼻國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉象鼻國小全校共65名學生，近60年老校舍3年前遭認定為危樓，礙於教室空間不足，校長、老師只好讓出辦公室並建置臨時校舍上課，「陽台辦公」成為象鼻國小的特殊風景，校舍重建案歷經6次流標，4日因未達3家廠商投標，宣告第7次流標，國教署5日下鄉研擬對策，縣府力拚下周三繼續招標。

象鼻國小是苗栗泰安象鼻部落唯一的學校，校園附設幼兒園，以泰雅族學生為為主，校舍分上、下棟，全校共8間教室、2間圖書室，但因下棟校舍已逾使用年限，隨處可見梁柱斷裂、搖搖欲墜，3年前經拆除詳評被列為危樓，校長葉文杰利用鐵架建置臨時校舍，緊急將學生安置於6間教室內，雖不會吹風淋雨，卻非長久之計。

葉文杰指出，校舍變危樓急需拆除重建，但原住民學校地處山坡地，開發需經水土保持申請等行政程序，延遲1、2年，後因預算太低、偏遠山區施工不易，廠商興致缺缺，去年底招標至今共流標7次，不捨幼兒園27名師生待在擁擠的教室內，連睡午覺都難，25名師長及工友也是刻苦擠在同1間教室辦公。

立委高金素梅5日將邀集國教署到汶水國小舉辦原住民學校座談會，葉文杰期盼中央能再挹注經費協助象鼻國小盡速重建。除了象鼻，頭份市頭份國小危險校舍重建案歷經14次流標，4日開標，廠商經議價未進底價成廢標，校方感嘆，政府標案利潤低，重建案若遲遲未標出，學生也只能待在組合屋內上課。

(中時 )