「卡神」楊蕙如長期在PTT八卦版利用旗下大量網軍帶風向，不僅遭站方列入永久黑名單，如今更與「idcc」蔡福明一同遭檢調起訴，回顧去年關西機場事件，楊蕙如在臉書嗆「網軍，你們真的很可恥」，對比如今下場，可說相當諷刺。

去年9月，因關西機場事件，大阪辦事處處長蘇啟程不滿外交部懲處，以死明志，震撼台日，藍綠雙方也為了究竟是誰炒作假消息吵得不可開交，楊蕙如當時在臉書PO文痛罵「配合中國造假新聞的五毛網軍，你們真的很可恥！現在逼死人了還想轉移焦點！」

然而不少網友認為原先批評的是駐日代表處，卻在帳號「idcc」的PO文誤導下，將風向帶至大阪辦事處，間接造成蘇啟程自殺身亡，事後「idcc」遭站方認定為楊蕙如網軍集團，如今更被檢調認定為楊蕙如與「idcc」蔡福明為共犯關係，一併以侮辱公署罪起訴。而當初楊蕙如痛罵網軍的貼文也再度被八卦版鄉民提出來鞭屍，非常諷刺。

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(中時電子報)