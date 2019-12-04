出門旅遊進住飯店，大家應該都注意到客房床單、棉被顏色全是白色，這幾乎已是放諸四海皆準的標準配備。為何飯店布置客房堅持鋪上白色床被？看完達人分析的5個原因，其實就會知道這樣的安排極為合理。

有人也許會問，與其飯店布置白色被子床單，採用彩色的豈不是更吸引人嗎？大陸網友在《知乎》引用日本設計大師原研哉的說法，幫大家解了惑。

原研哉在《設計中的設計》一書中指出，運用白色的巧妙之處。他說，白色很容易弄髒，必須經常清洗。為什麼要用這麼麻煩的設計呢？特意選擇不耐髒的白色棉布，是為顛覆大家的想法。這樣做可以向人們傳遞出一種資訊：我們經常清洗容易髒的東西。

從心理學角度來看，清潔的確是入住最重要也最基本的要求，白色很容易看出清潔程度，因此能快速建立一種信賴感。有熟悉飯店作業的內行人則認為，有4個原因才是讓飯店堅持非白色被子、床單不可。

1、白色讓人產生潔淨感，可以幫助房客放鬆心情，容易入眠。

2、白色可以增加空間感，即使是小床，換上全白色被子麻單，能讓空間感增大。

3、相對於彩色會褪色， 只要使用消毒劑和漂白劑，白色織物反而容易清洗。另外，不少飯店還會將床單與浴室的毛巾、浴巾、浴袍一起洗，藉此節省成本，還不用擔心染色問題。

4、與房間好搭配 白色是百搭顏色，可與各種類型的房間主題完美搭配，沒有任何違合感。

5、便於檢查，是否乾淨一看便知，客人入住易於檢查，也方便飯店管理人員檢查。

(中時電子報)