國民黨副總統參選人張善政受基隆市議員藍敏煌邀請，預計5日造訪基隆動保所附設的寵物銀行關懷流浪動物，未料疑行程曝光，市府今晚6晚急發新聞稿，搬出「行政中立法」，謝絕一切競選拜訪活動，強調對事不對人，「就算賴清德來也一樣！」

對於外界「卡張」疑慮，基市府指出，2日收到藍敏煌議員服務處之公文，表示將於5日上午9點半率員到七堵區寵物銀行參訪，並擔任一日志工，請動保所派員說明寵銀現況及未來改建規畫，不過公文中並無提到張善政副總統候選人將來訪一事。

國民黨副總統參選人張善政（右）明造訪基隆動保所當志工，但被市府謝絕。（資料照）

市府表示，針對張善政候選人對外所發的採訪通知，以及有關媒體的詢問，由於動保所是市府轄下公務機關，依據《公務人員行政中立法》第13條規定，中選會公告的「選舉期間」應禁止政黨、公職候選人或其支持者之造訪活動。

市長林右昌因昨起連請2天假，人正在外輔選。市府指出，根據中選會公告時程，自9月12日公告總統大選、11月8日公告立委選舉，現階段實為「選舉期間」，因此市府將嚴守行政中立原則，並已謝絕一切競選拜訪活動，以及進行任何選舉行為。

(中時 )