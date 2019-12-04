香港泛民主派日前派人到澳洲，游說國會議員推動澳洲版的美國《香港人權與民主法案》。澳洲國會外交事務、國防及貿易委員會4日表示，將就澳洲應否制裁嚴重違反人權人士展開諮詢。

委員會主席、參議員福西特（David Fawcett）宣布，諮詢期由即日起至明年1月31日止，國際遞交意見的期限是明年2月28日。委員會旗下人權小組主席、眾議員安德魯斯（Kevin Andrews）形容，這是一個很好的機會，可決定澳洲應如何打擊國內外違反人權的行為。

安德魯斯又稱，制裁在澳洲擁有資產、嚴重違反人權的人士，是打擊相關行為的重要工具，委員會將審視既有的制裁措施，並與包括美國《全球馬格尼茨基人權問責法》等國際相關措施比較，如此有助澳洲的制裁措施有效實施。

至於諮詢焦點，安德魯斯指，將集中在澳洲現階段對全球違反人權行為制裁法律的執行上，也會比較其他司法管轄區的制裁法律。

先前到訪澳洲的香港立法會議員譚文豪稱，澳洲政黨、媒體很關新香港情況，特別與澳洲國會議員談及簽證問題，希望被捕示威者的案底不會影響他們日後到澳洲升學就業。

(中時 )