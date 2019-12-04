蔡總統博士論文風波被指出共有444錯字後，蔡總統回應是30多年前打字機的問題。但今日又有學者投書媒體指出，論文不只是444字錯誤，還包括格式前後不一致、段落錯誤、分類不一致、缺頁碼與缺排版等問題。而這本被蔡總統稱為「檢查了一個多月」、「感謝宋小姐的打字與鉅細靡遺的校對」後，竟還有這麼多錯誤，令人難以理解。

政大國關中心研究員嚴震生在仔細看過蔡總統博士論文後，發現444個錯字，而且美式、英式英文混用，大小寫不一致，格式也很混亂，左右對齊未從一而終。讓人懷疑這麼多的錯誤到底是如何審查通過的。蔡總統也就此回應當時用傳統打字機，且是學生自已打的，打字錯誤在所難免。」

政大國際關係研究中心研究員嚴震生拿著貼滿厚厚便利貼的蔡英文博士論文發言，指出這本論文有4百多個錯字，讓他的便利貼貼都貼不夠。（圖／劉宗龍攝）

而今日又有一位大學教授賈文濤投書《聯合報》指出，蔡總統的論文不只是打字錯誤，還有許多基本格式前後不一致與錯誤遺漏。例如5頁共249行的論文目錄裡出現82處目錄標題和正文標題不一致或錯誤；有35頁段落有誤，最長有連續4頁共79行未分段；章節分類前後不一致，既有(A)(B)(C)與(a)(b)(c)，也有Section I、Section II、Section III與(1)(2)(3)；多處不知作用的文字底線；文字格式與用法不一致；多處缺頁碼；論文未排版，致標題內文混雜，甚至整頁沒有空行等等。

作者表示，他曾查看過聘任蔡總統的政大法律系前主任劉鐵錚教授同樣也在35、36年前指導的碩博士論文，每一本都是中規中矩的。蔡總統也曾在2011年文化講座中分享當時撰寫博士論文並進行打字校稿的經驗時說：「…檢查了你的論文一個月以後，交出去的一剎那，你就會覺得，你不要再考試了」。此外，蔡總統在論文前的謝辭裡也提到「…感謝宋小姐的打字和鉅細靡遺的校對」。這本論文在作者檢查過一個月，加上宋小姐細心的校對，還有這麼多錯字，就令人很難理解了。

(中時電子報)