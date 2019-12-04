蔡總統博士論文風波被指出共有444錯字後，蔡總統回應是30多年前打字機的問題。但今日又有學者投書媒體指出，論文不只是444字錯誤，還包括格式前後不一致、段落錯誤、分類不一致、缺頁碼與缺排版等問題。而這本被蔡總統稱為「檢查了一個多月」、「感謝宋小姐的打字與鉅細靡遺的校對」後，竟還有這麼多錯誤，令人難以理解。
政大國關中心研究員嚴震生在仔細看過蔡總統博士論文後，發現444個錯字，而且美式、英式英文混用，大小寫不一致，格式也很混亂，左右對齊未從一而終。讓人懷疑這麼多的錯誤到底是如何審查通過的。蔡總統也就此回應當時用傳統打字機，且是學生自已打的，打字錯誤在所難免。」
而今日又有一位大學教授賈文濤投書《聯合報》指出，蔡總統的論文不只是打字錯誤，還有許多基本格式前後不一致與錯誤遺漏。例如5頁共249行的論文目錄裡出現82處目錄標題和正文標題不一致或錯誤；有35頁段落有誤，最長有連續4頁共79行未分段；章節分類前後不一致，既有(A)(B)(C)與(a)(b)(c)，也有Section I、Section II、Section III與(1)(2)(3)；多處不知作用的文字底線；文字格式與用法不一致；多處缺頁碼；論文未排版，致標題內文混雜，甚至整頁沒有空行等等。
作者表示，他曾查看過聘任蔡總統的政大法律系前主任劉鐵錚教授同樣也在35、36年前指導的碩博士論文，每一本都是中規中矩的。蔡總統也曾在2011年文化講座中分享當時撰寫博士論文並進行打字校稿的經驗時說：「…檢查了你的論文一個月以後，交出去的一剎那，你就會覺得，你不要再考試了」。此外，蔡總統在論文前的謝辭裡也提到「…感謝宋小姐的打字和鉅細靡遺的校對」。這本論文在作者檢查過一個月，加上宋小姐細心的校對，還有這麼多錯字，就令人很難理解了。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。