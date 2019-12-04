冷氣團報到，台東縣長饒慶鈴昨天晚上率隊夜訪街友，表達關懷。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

今年首波寒冷氣團報到，中央氣象局發佈低溫特報，台東縣長饒慶鈴昨天晚上率隊前往台東轉運站等地夜訪街友，親送保暖外套及充餓的食物，由於近年來社福團體募款較為吃力，饒慶鈴呼籲大家多捐款幫忙，讓他們有更多資源來幫助有需要的民眾。

饒慶鈴昨晚10點由社會處曹劍秋處、副處長高忠雲帶領社會處同仁，會同人安基金會臺東平安站翁任賞站長，夜訪台東轉運站、文化處圖書館、日光橋下等處的遊民與街友，提供保暖衣物及食品，表達縣府對弱勢族群之關懷，許多街友看到縣長親臨，大感意外。

饒慶鈴表示，台東縣地形狹長，遊民聚集棲息區域較為分散，對於街友之照顧，除由社會處設置專職社工，協助街友平日生活照顧、租屋協助與傷病醫療、輔導就業外，亦結合人安基金會平安站，提供街友短期安置、寒冬庇護與供餐服務。

另外，透過衛生局、警察局及社福網絡加強聯繫及轉介機制，一起協助街友及弱勢族群早日重返健康正常的生活，饒慶鈴也不忘提醒縣民朋友，做好禦寒保暖措施。

社會處長曹劍秋說，台東縣列冊58位遊民及外縣市無家可歸者共近70位，都是社會處的服務對象，寒冬時節，民眾如有發現年老或體弱的遊民露宿街頭，希望大家發揮守望相助及人道關懷協助通報，縣府都會給予救助關懷。

他說，縣府社會處已啟動遊民低溫關懷系列活動，除設置熱食站，12月分每周五下午社會處前廣場提供熱食及手套、帽子、圍巾組、暖暖包及禦寒外套等物資，為遊民及弱勢民眾送暖，期盼在寒冷的冬天，讓大家感受到社會滿滿的愛與關心。

(中時 )