在2020年澳洲網球公開賽亞太區外卡賽奮戰的台灣好手們，今天再傳捷報，女單「網球精靈」張凱貞後來居上逆轉勝，女雙李亞軒/吳芳嫻則透過超級搶十奪勝，兩組人馬都晉級8強。

受傷休息4個月復出的張凱貞，外卡賽會外賽直落二過關後，今天外卡賽會內賽面對中國大陸選手孫子玥，經過99分鐘大戰，張凱貞4比6、6比4、6比0收下勝利，將繼續朝澳網女單正賽前進，而張凱貞也和同胞徐竫雯合作女雙，兩人明天要在澳網女雙外卡賽會內賽迎戰韓國組合崔智熙/韓娜萊。張凱貞和徐竫雯是去年澳網外卡賽冠軍，而2020澳洲網球公開賽亞太區會外賽各組冠軍將可進軍澳網正賽。

女雙組合李亞軒/吳芳嫻11月才在台北海碩WTA女網挑戰賽收下女雙冠軍，兩人在澳網外卡賽繼續合作，雖然先拿下首盤，但好事多磨，第二盤被對手追回，直到超級搶十才以6比2、2比6、10比5力退大陸組合孫子玥/孫旭柳，同樣晉級8強。

李亞軒還是澳網女單外卡賽會內賽第3種子，明天面對首場賽事迎戰韓國選手朴所炫（Park So-Hyun音譯）。

台灣男子選手方面，男雙楊宗樺/彭賢尹3比6、4比6飲恨日本組合，楊宗樺明天還要跟同胞莊吉生分頭拚澳網男單外卡賽會內賽。

(中時 )