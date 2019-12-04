宋楚瑜今再次造訪，一開口就以阿美族向族人問好，受到眾人熱烈歡迎，並逐一關心無自來水飲用、居住品質、醫療與教育環境不足等問題。（許哲瑗攝）

南靖部落每遇颱風還得舉家撤離。（許哲瑗攝）

宋楚瑜與族人高唱《我們都是一家人》。（許哲瑗攝）

南靖部落是位於三鶯大橋下的阿美族部落，因位於行水區被認定為違建部落。（許哲瑗攝）

親民黨總統參選人宋楚瑜4日參訪三鶯大橋下的南靖部落，受到原住民熱烈歡迎，宋楚瑜一開口致詞便淚灑現場說，2015年進到南靖部落，惡劣環境讓人掉淚，時隔4年再次造訪，環境還是讓人難過，可見是宋楚瑜努力不夠，「蔡總統，4年了，你們做了什麼？對得起原住民嗎？」

南靖部落是位於三鶯大橋下的阿美族部落，因位於行水區被認定為違建部落，房屋皆以木板、鐵皮及帆布自行搭建而成，每遇颱風還得舉家撤離，與緊鄰的高樓彷彿「兩個世界」。

宋楚瑜今再次造訪，一開口就以阿美族向族人問好，受到眾人熱烈歡迎，他逐一關心居民無自來水飲用、居住品質、醫療與教育環境不足等問題，並與族人高唱《我們都是一家人》。

宋楚瑜說，當初修憲保障原住民參政及社會、教育、經濟等輔助，如今看到原住民生活條件，「我從未對蔡總統講過不敬的語言，今天要講比較重的話，你們看了不覺得慚愧嗎？」

宋楚瑜逐一細數花蓮、台東原住民鄉鎮市名並說，原住民要的不是補助、是補償，不是救濟、是就業，是公平、尊嚴的機會，他雖然是個老頭子，但講話還夠宏亮，只要他擁有行政權，絕對把原住民權益放第一位，改善居住問題，還要加強生活機能，解決長照問題、下一代的教育問題。

宋楚瑜提出2件原住民相關政見，首先推動原住民不在籍投票，在各投票所增設1、2個票櫃，讓原民不必大老遠返鄉投票，第二，原民在自有意願下可放棄原民投票身分，改選一般區域立委，實踐憲法增修條文照顧原住民的參政權，讓原民可真正當家做主。

(中時 )