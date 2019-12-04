時序入冬，搶攻暖胃商機，超市龍頭全聯福利中心4日宣布將推出「亞洲泡麵博覽會」主題活動，時間自12月6日起至12月19日，將推出70款麵製品通通全聯價8折起，購買指定品項還可享第2件5折起等優惠，還有多款獨家特色新品，讓消費者一次購足！

全聯也同步公布泡麵界年度銷售「五大天王」，分別是：統一肉燥風味大號、來一客杯麵－鮮蝦魚板風味、味味Ａ排骨雞湯麵、維力炸醬麵－原味、統一蔥燒牛肉風味包麵。全聯指出，上述「五大天王」泡麵年銷量各自都可突破百萬包，顯示台灣人最愛的仍是經典品牌口味、價格平實的泡麵。

全聯並指出，除了經典台式風味外，近年來發現異國進口泡麵的成績也很亮眼，如韓國農心辛拉麵、營多印尼炒麵等，同樣也有不少死忠粉絲支持，年度銷量也可賣破百萬包。

據全聯統計，2018年全聯光是「麵製品」銷量就超過1億包，可見主打方便的麵製品在忙碌社會中仍有很高需求，包含泡麵、乾拌麵等，尤以中元節、泡麵博覽會檔期及過年期間最熱賣。

鑑此商機，全聯搶在今年底前在度推出「亞洲泡麵博覽會」主題活動，網羅來自各國風味的「異國味」，還是最熟悉的經典「台客味」，亦或是名人光環加持的「明星味」，強調到全聯一趟，通通能一次買到最對味的品項！

全聯指出，今年推出品項包含年度熱銷商品，還有新登場的「日清UFO炒麵-特濃日式炒麵醬口味」、「錵鑶聖凱師真有料乾拌麵－炸醬肉燥／泰式咖哩雞肉」等。同時，也針對小資族推出優惠折扣專區的「小資味」，如「韓國不倒翁（OTTOGI）起司拉麵／芝麻拉麵」、「五木-馬祖老酒麵線花雕雞／淡菜海鮮」、「丸太-豚骨拉麵鹿耳島醬油／熊本黑麻油／博多」等，活動期間皆可享第2件5折優惠。

此外，還有多款全聯「獨家味」，包含「味丹野菜風味杯麵海鮮／牛肉」、「御品蔥燒牛肉麵／蔥燒豬肉麵」、「老鍋純米米粉－紅蔥肉燥風味」等。另，全聯也同步推薦可用豐富配料加味和閨蜜泡感情的「友情味」商品，如營養滿分的「大成溯源蛋（白蛋）」、與韓國泡麵絕配的「寶宏安柏泡麵起司」，還有增加美味豐富度的「綠巨人纖翠綠花椰菜」、「牛頭牌甜玉米粒」等。

(工商 )