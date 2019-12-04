候車民眾只需按下按鈕，透過候車亭亮燈，提醒公車駕駛靠站載客。（江怡臻提供／許哲瑗新北傳真）

過去常有公車駕駛因燈光昏暗，或遭行經車輛遮蔽視線，錯過招車乘客，導致乘客被迫走上馬路攔車，畫面險象環生，新北市交通局上月在「土城新北地方法院（金城）」站，推出全市首座「智慧按鈕候車亭」，透過候車亭亮燈，提醒公車駕駛靠站載客，未來將評估成效，研議是否擴大設置。

市議員江怡臻表示，台北市早在2014年起推出「新式獨立智慧型站牌」，透過候車亭閃爍紅燈，提醒駕駛依規定放慢速度，靠站載客，反觀新北市不僅沒有，不少候車亭遭機車、腳踏車占道，影響乘上下車動線，且長者一手拄著枴杖、一手忙招車，相當不便，更常有推著輪椅或娃娃車的家長，為攔車還得拋下孩子，繞至馬路上招車，畫面險象環生。

江怡臻指出，去年起與交通局研議，推出簡易款的「智慧按鈕候車亭」，考量新北地院站乘客眾多，多為長者使用，作為試辦首站，不過上月上路後仍有部分問題待改善，像是因宣導不足且未貼告示，使用率不高，白天光線充足時，燈號亮度不易辨識，若多輛公車同時到站，司機也難以辨別須停靠的路線。

交通局運輸管理科長林詩欽指出，智慧候車亭採用LED照護燈，亮度有限，燈牌設計為招手攔公車的動作，一座要價約1萬5000元，上月中旬試辦後，將陸續收集各界意見，評估是否合乎民眾需求，若成效不錯有望擴大推動。

(中時 )