還記得3年前(2016)，由PTT鄉民製作的「台灣最難玩的縣市」調查，桃園以8881票的34%得票率高票當選，但3年後這個排名恐怕已改變。這幾年經過桃園市政府的努力，積極地將大溪、龍潭、石門水庫等老景點發展出許多新玩法，讓更多人願意留在桃園，也因著透過「旅遊」讓更多外地客看見桃園的好，再加上合理的房價、優渥的生育補助及老人福利等，讓桃園成為移居率很高的城市！

桃園市政府觀光旅遊局局長楊勝評表示，因著桃園機場捷運的開通，使這裡的生活便利性越來越高，再加上合理的房價，讓不少大台北地區的人願意移居至此。以年輕夫妻來說，桃園的生育補助很優渥，生一胎可獲得補助3萬元、第二胎7萬、第三胎13萬，皆可從0歲一路領到3歲，也是這樣的原因使桃園成為全台灣生育率最高的城市。

對於銀髮族來說，桃園的老人福利也不錯，像是市民卡的800點數就很好用，可以免費搭乘公車及免費使用運動中心，而且大溪、龍潭、石門水庫等這3個地方也是深受長輩喜愛的旅遊景點。楊勝評更笑著分享，現在的老人家有一個新玩法，就是利用市民卡的點數去搭乘免費公車，早上先去健行步道走走，再搭公車去羅浮溫泉的美人湯泡腳，結束後再搭公車回家。這樣的交通規劃以及桃園本身豐富的自然環境，讓銀髮族無須為交通和行程傷腦筋，只需要一路搭著公車就能達到健行、欣賞美景、雙腳休息的目的。漸漸地，桃園市也成為銀髮族養老及退休的首選城市。

楊勝評分析，桃園是北台灣的中心點也是非常重要的交通樞紐，近年有越來越多台商回流至桃園；再加上政府積極用心發展大溪、龍潭、石門水庫等地，將這3個地點彼此串聯，解決前往石門水庫交通不便的問題，也打破了先前踩點式的玩法，而是改善成線狀及面狀更有深度的旅遊方式，如此也能夠將遊客留在桃園久一點，欣賞到清晨及夜晚的美景；而因著旅遊品質的提升，也讓更多人願意投入觀光業。

桃園一年就增加4萬人口，其中2萬6千人是新居民，1萬人是新生兒，從數字中可明顯看出「桃園」已是最適合居住、旅遊、組織家庭的城市。大台北地區的高額房價一直都是個問題，導致年輕人無力負擔、買房，以至於不敢結婚生子，而鄰近的桃園就成為雙北人移居的首選，2字頭的甜甜價為年輕人降低很多負擔，除了房子買得起，也能輕易前往桃園許多景點放鬆玩樂。

桃園市政府一直不斷地的為桃園努力，楊勝評還提到，為了石門水庫還特別建立一個「石門水庫運動」的APP，裡面有針對散步、跑步、單車等推薦路線，以及顯示的消耗卡路里、導覽等，甚至還能揪團一起運動，未來能夠透過運動的人潮帶起更多的觀光遊客。因著桃園的觀光、生活機能、交通發展良好，桃園的房產將非常值得投資與自住，若時間及休閒娛樂對你來說非常寶貴，那麼桃園不妨可以好好考慮。

(中時電子報)