為了揪出恐怖分子及嫌犯以及偽造證件，美國國土安全部擬擴大生物識別範圍，明年7月推出新法規，要求所有出入境人士，不論是否美國公民均須拍照。民主黨麻州參議員馬基3日表示，將循立法程序阻止法案通過，而且海關及邊防局最近的資料外洩，反映國土安全部無法信任。

美國國土安全部的目標是，2021年前在美國最大的20個機場部署臉部識別掃描儀。隸屬美國國土安全部的美國海關和邊境保護局此前已展開試點計劃，在國內九個機場試點收集外國旅客的面部掃描和指紋記錄。

人臉識別技術目前在美國數個機場的多間航空公司測試，美國公民可選擇不拍照。惟2017年美國監察機構的數據指出，只有少數旅客行使不拍照的權利，平均每航班只有多於一人。國土安全部去年的報告指出，人臉識別是邊境最好的生物識別方法，快捷及準確度高，強調私隱外洩風險已減少，用於配對身份的圖片會在12小時內刪除。

(中時 )