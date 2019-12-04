謝祖武4日出席廚具品牌活動，被問到高以翔錄影時意外喪命，他說兩人十幾年前合作過，聽到消息時很難過，「我從不希望有假新聞，但當下真的希望是假消息！當時合作過幾場戲，他很陽光、靦腆，現在正是在往上爬時，沒想到會在30多歲就驟然離世，雖然沒有經常聯繫，還是非常難過」。

謝祖武也回憶自己拍戲時曾遇過的驚險狀況，「我拍《大當家》有缺氧、嚴重中暑過，當時是八月酷暑，天氣很熱，又是在室內密閉空間，我當時發現自己開始在胡言亂語，聽不懂自己在講什麼，眼前看到的都是恍如鬼影，像壞掉的電視機畫面一樣。我趕緊跑出去，鬆開領帶、襯衫才緩過來，當下覺得自己鬼門關前走一回。而且三天發生兩次。從那之後我進到室內拍戲都很恐懼，總要先檢查有沒有窗戶或通風口，好幾年都這樣」。

另一次是在無錫的影視城拍地牢的戲，現場要燃起熊熊黑煙，結果又是個沒有窗戶的場景，黑煙一燒就有廢氣，「拍一下午，我頭很昏，又出現同樣症狀，我當下真的打開牢門衝出來，整個鼻子、嘴巴裡都是黑煙。我有密閉空間恐懼症，是這兩次經歷給我很大的影響」。

此外，他拍古裝戲也摔過馬，被馬拖了一百多公尺，雖然在草地上，但還是有些暗石，至今只要天氣稍微變冷，背部還是會隱隱作痛。

謝祖武出席廚具活動。（耐用富林提供）

出席廚具活動的謝祖武平時也會烹飪，自豪最厲害的是滷牛腩，最近則在研發整根的滷雞爪，想向知名的麻辣鍋店看齊，因為冬天想吃些熱呼呼的東西，所以香辣滷雞腳成為他研究的菜色，他並說自己並沒吃得特別養生，「老婆煮什麼我就吃什麼，而且我覺得只要平時有運動，吃東西就可以蠻海闊天空的。」他說平常每天跑3500公尺，若有餘暇會進健身房做一點重量訓練，夏天時還去戶外打籃球，臉書上可看到他打赤膊上籃的照片，他話鋒一轉笑說：「我不是故意要露身體，而是要證明我是謝祖武。」引起眾人哈哈大笑。

對於先前曾被韓粉誤認成知名政論節目主持人、律師謝震武，莫名遭砲轟，他苦笑說現在還是有人會認錯，但他懷疑那些人到底是真的認錯還是故意開玩笑，「沒關係，是真是假，我都一視同仁」。被問到是否乾脆從政？他說還是本本份份待在演藝圈就好，「不要淌這混水」。被問到讓他印象最深刻的網路留言是什麼？他無奈說：「有人寫，『我從小看你長大，你怎麼可以這個樣子！』末了還加一句『我再也不要看你演戲了』。」他說，其實只要他一出面就不會被認錯了，「我相信文字上有可能，但只要我一出面，就不會被任何人認錯」。

(中時 )