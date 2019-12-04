成立青年局？新北市府評估中 19:262019/12/04 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 成立青年局？新北市府評估中。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議會4日審查新北市府預算，民進黨新北市議會張志豪、無黨籍議員馬見建議市府與其編列青年事務委員會預算，不如成立青年局。研考會主委林豐裕指出，目前市府已將青年局、食安局、體育局納入評估，最快明年2月就會向議會報告。 新北市人口400萬人，有32局處的額度，目前有28局處，還有4個局處額度，目前桃園、高雄都已有青年局，議員盼市府能盡速評估。 林豐裕說，目前三局都已經列入評估，除了成立三局，也有青年、體育合併的意見，若確定成立，最快後年才能上路。 (中時 ) #青年 #市府 #評估 #新北市 #議員 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北最強母雞出動 侯友宜：立委挺洪孟楷、總統挺韓國瑜 16:372019/11/30 政治 朱立倫接韓競總主委？吳伯雄轉述：他很樂意 16:432019/12/02 政治 新潤建設董座 慨捐新北市復康巴士 17:392019/12/02 生活 新北市台北市達共識 共同申辦2030年亞運 18:282019/12/02 政治 全國第一 新北加入「脫煤者聯盟」與英、加等國攜手對抗氣候變遷 10:362019/12/03 生活 越夜越美麗！林家花園光雕秀12日登場 17:082019/12/03 生活 選戰倒數！新北人均預算成選戰焦點 17:472019/12/03 政治 侯友宜：做事沒有政治包袱 18:102019/12/03 政治 國際認定 新北市加入脫煤者聯盟 04:102019/12/04 生活新聞 台灣彩券首發以城市節慶為主題刮刮樂 13:312019/12/04 財經 政治熱門新聞 國安局硬上！派兩司機監控李佳芬 韓營傻眼 - 政治 蔡韓最新民調 網哀號：已經沒有東西能輸了！ - 政治 賭2700份雞排！謝龍介保證韓國瑜逆轉 狂贏蔡英文90萬票 - 政治 不忍了？趙少康拍桌狂轟謝長廷15分鐘！ - 政治 最新民調出爐 看完韓支持度...網驚喊：贏了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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