新北市議會4日審查新北市府預算，民進黨新北市議會張志豪、無黨籍議員馬見建議市府與其編列青年事務委員會預算，不如成立青年局。研考會主委林豐裕指出，目前市府已將青年局、食安局、體育局納入評估，最快明年2月就會向議會報告。

新北市人口400萬人，有32局處的額度，目前有28局處，還有4個局處額度，目前桃園、高雄都已有青年局，議員盼市府能盡速評估。

林豐裕說，目前三局都已經列入評估，除了成立三局，也有青年、體育合併的意見，若確定成立，最快後年才能上路。

(中時 )