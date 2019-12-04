民進黨今天行動中常會開拔島彰化，民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，彰化特別地方是，國民黨參選人跟國民黨總統參選人韓國瑜「拆夥」，看板都沒跟韓，民進黨每個參選人都跟蔡英文同框 ，「總統在彰化的民調平均值約50幾％，立委約35％，若立委在拉抬4、5％就可以至少3席」。

邱建富說，民進黨在彰化立委是坐二望是保三搶四，盡全力揮出全壘打，彰化縣特別地方是，「我們會揮出全壘打。陳秀寶在本壘區，只要擊出全壘打，大家都回來」。

羅文嘉說，「集國民黨集體之惡都在彰化」；他說，剩下時間，民進黨戰略者及戰略目標確定，總統連任、國會過半，戰術基本上是全黨各系統總動員，各部門都不能輕忽，支持者一定要出來投票；目前看起來，現在尚未決定要投票給誰，看起來似乎沒很多，但是投票願意，還有年輕選票，手投族118萬將成為關鍵性選票。

羅說，基本上這些年輕選票不會接受一國兩制、接受香港民主運動，無法容忍國民黨把吳斯懷等列不分區名單，所以年輕選票會成為最後一個月最關鍵，民進黨最後會有一些活動，鼓勵年輕人返鄉投票，期末考完不要忘了回去投票，香港這次由年輕人主導，台灣也可以告訴全世界，台灣要往哪裡走。

民進黨主席卓榮泰說，今天掃街算是蠻熱絡，目前交纏選區，中部例如彰化攀升，本週民調都比之前進展很多，一個原因是韓國瑜最總統候選人，連帶影響立委選舉，有人在切割，之前都是母雞帶小雞，但是母雞先喊出「你們不要投給我」，連帶影響區域立委信心。

他說，第二是國民黨不分區名單產生結果，國民黨主席吳敦義是要帶領全黨，但吳私心大於黨整體利益，輕忽名單造成的影響，吳敦義判斷錯誤，造成國民黨各選區民調極速往下掉，所以才會喊出奇怪招數。

他說，目前民進黨中部選情距離拉大，南部穩定，北部是重鎮。國民黨現在是四分五裂，民進黨是保三搶四，現在滿壘，陳秀寶是打者，打出全壘打。

(中時 )