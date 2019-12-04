坐佛開光，貴賓剪綵同慶。（靈鷲山佛教教團／王揚傑新北傳真）

大善園寺坐佛開光，近2000人出席盛會。（靈鷲山佛教教團／王揚傑新北傳真）

心道法師曾獲緬甸「大業處阿闍梨最高禪修成就獎」。（靈鷲山佛教教團提供／王揚傑新北傳真）

護持正法，不分國界！安奉於靈鷲山緬甸弄曼沙彌學院綠玉寶富貴殿的坐佛，今（4）日舉辦莊嚴殊勝的開光聖典，殿內可容納千人進行各種佛事，也是未來沙彌們讀書、禪修，學習佛法的地方。開山住持心道法師與5位緬甸副僧王，在功德碑灑下吉祥水並剪綵，與2000人共同見證歷史的一刻，當地人形容這是前所未有的大盛事，顯見緬甸政府對心道法師和靈鷲山教團的肯定和重視。

緬甸宗教部派出5位副僧王Bhaddanta Candhimabhivamsa、Bhaddanta Sumingalabhivamsa、Bhaddanta Dhammacara、Bhaddanta Vimala、Bhaddanta Pannadhaja同時來到臘戌參加坐佛殿開光聖典，不丹國師也到場同賀，三乘齊聚開光，帶來法喜祝福，另有各界貴賓、護持信眾、沙彌、戒女、比丘近2000人參與儀式。

上午10時左右，開光儀式開始，場面莊嚴攝受，心道法師頒發獎狀感謝長期護持弄曼大善園寺的海外信眾並共同剪綵，隨後在寫著心道法師曾獲緬甸「大業處阿闍梨最高禪修成就獎」的功德碑上，恭請緬甸僧委會長老灑下吉祥水，再入殿持誦《發趣論》經典。

昨天上午9時，巴利大學校長鳩摩羅尊者等高僧帶領靈鷲山朝聖團誦經祈福，由比丘輪班24小時不間斷誦經，當地護法會志工更是提早進駐，安靜喜悅護持香積工作，共同發心成就續佛慧命的事，坐佛殿未來是孕育佛子重要的基地，更是眾生心靈的依止。

臘戌弄曼大善園寺坐佛殿開光，心道法師感謝副僧王秘書長大長等5位大師、巴利大學校長、曼德勒大學副校長、不丹國師、賢聖僧，以及傣族、布朗族、果敢族等文化會全力協助，還有地方上所有靈鷲山的護法善緣。

國共內戰結束前1年（1948）年，心道法師出生於果敢郊區，因戰亂成了孤兒，為求一口飯吃，隨著雲南反共救國軍當幼童兵。14歲隨部隊撤返台灣，進入佛門有所成之後，仍不曾忘卻緬甸的故鄉，在創建靈鷲山與緬甸佛教界交流時，就曾赴撣邦臘戌曾尋找生母，當地戰禍仍頻，貧窮家庭及孤兒失學問題嚴重，他想為家鄉及佛教做點貢獻，回到了臘戌，尋找適當地點興學弘揚佛法，這也是現今弄曼大善園寺的初始。

心道法師表示，靈鷲山除了建立貧苦沙彌的學校，為了正法久住，也會建立戒壇與巴利學院，未來還有女眾學院跟觀音殿，讓緬甸信眾可以學佛、禪修、朝聖、休閒、觀光，還會有農業職業學校提供有機栽培課程，與有機肥料製作，如何將現有農產品轉成更高價值的產品教學，讓大善園寺成為教育文化，同時也是修行文化的地方，期許大家能在這裡找到心靈的空間，讓這裡成為快樂的天堂。

(中時 )