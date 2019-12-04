校方對於學生們堅持信念與優秀技能給予高度肯定，並期待他們在決賽能再創佳績。（草屯商工提供／張晉銘南投傳真）

草屯商工管樂社日前參加全國音樂比賽南投縣初賽，在管樂合奏及銅管五重奏等二項團體組比賽中獲得評審肯定，雙雙獲得優等，接下來將代表南投縣參加全國音樂比賽決賽，校方對於學生們堅持信念與優秀技能給予高度肯定，並期待他們在決賽能再創佳績。

草屯商工指出，校內的管樂社於98年學年度開始參加全國音樂比賽，每年均代表南投縣參加行進管樂團體組的全國決賽，且成績表現優異，即便107學年度改參加管樂合奏組，在決賽中仍然獲得優等殊榮，今年學生們再度延續以往的優良傳統，順利取得參加全國音樂比賽決賽的門票，校方也給予高度肯定。

值得一提的是，草屯商工今年特別報名參加銅管五重奏，為創校以來首次參加，分別由陳長金（小號）、潘文琦（小號）、廖宇柔（法國號）、林莉蓁（長號）及張晏菘（低音號）等5位同學組成，並不辜負大家的期待獲得優等，將代表南投縣參加全國音樂比賽決賽。

校長黃國軒表示，受到少子化影響和多媒體興起等因素，願意花時間在練習樂器的學生已經不如以往，因此要持續維持管樂社運作並不容易，而且該社團具有指標性意義，像是學校或社區舉辦活動時，都需要樂隊來協助營造現場氣氛，因此學校非常感謝葉欣怡老師與學生們的努力付出，未來校方將致力成為他們的後盾，讓美麗的樂章能夠延續下去。

(中時 )