又到了歲末年終，到處充滿迎接聖誕節的氣氛，工藝中心與草屯國小、草屯基督長老教會攜手合作，將自12月7日起舉辦「草屯聖誕祈福點燈」系列活動，包含心心相印聖誕季、祈福點燈、聖誕園遊會和聖誕報佳音，讓民眾度過一個溫馨又歡樂的聖誕嘉年華。
工藝中心副主任陳泰松說，草屯國小和草屯基督長老教會將於2020年歡慶120周年，工藝中心也超過一甲子的歷史，三個單位相互結合舉辦聖誕嘉年華，希望讓民眾在幸福愉悅的氣氛中了解在地的文化背景，並且促進生活上的美學素養。
草屯基督長老教會牧師黃勝富說，這是有史以來第一次與外部單位合作舉辦聖誕活動，希望能夠與社區產生連結，讓更多民眾參與節慶活動，帶來平安和喜樂的盼望。
工藝中心表示，首先登場的活動是心心相印聖誕季打卡活動，從12／7-12／25為止，民眾只要在草屯基督長老教會和台灣工藝文化園區完成打卡，即可在地方工藝館一樓服務台領取工坊禮券100元。
重頭戲「祈福點燈活動」將於12／8下午3點在工藝文化園區展開，其中園遊會準備免費聖誕DIY，民眾可自行絹印或烙印聖誕卡，並分享給親朋好友，當天還有許多音樂團體帶來精彩表演，最後在草屯教會的祈福禱告後，大家攜手點亮絢麗燈海。
至於報佳音活動將於12／21下午3點開始，踩街將從生活工藝館出發，沿途行經市區和草屯國小，最後抵達草屯基督長老教會，一起為鄉親祈福。
(中時 )
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