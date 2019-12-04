草屯長老教會帶來陶笛表演，演奏《普世歡騰》。（張晉銘攝）

工藝中心副主任陳泰松說，三個單位相互結合舉辦聖誕嘉年華，希望讓民眾在幸福愉悅的氣氛中了解在地文化。（張晉銘攝）

草屯基督長老教會牧師黃勝富說，今年是有史以來第一次與外部單位合作舉辦聖誕活動，希望讓更多民眾參與節慶活動，帶來平安和喜樂的盼望。（張晉銘攝）

草屯國小校長陳文燦說，這次活動結合藝術、教育和宗教等三方面，是草屯地區的一項創舉，讓更多鎮民看到他們成長和努力。（張晉銘攝）

「祈福點燈活動」將於12／8下午3點在工藝文化園區展開，本次聖誕樹以小老鼠偷吃起司為設計概念。

聖誕樹點亮繽紛整個工藝文化園區（資料照片，工藝中心提供／張晉銘南投傳真）

又到了歲末年終，到處充滿迎接聖誕節的氣氛，工藝中心與草屯國小、草屯基督長老教會攜手合作，將自12月7日起舉辦「草屯聖誕祈福點燈」系列活動，包含心心相印聖誕季、祈福點燈、聖誕園遊會和聖誕報佳音，讓民眾度過一個溫馨又歡樂的聖誕嘉年華。

工藝中心副主任陳泰松說，草屯國小和草屯基督長老教會將於2020年歡慶120周年，工藝中心也超過一甲子的歷史，三個單位相互結合舉辦聖誕嘉年華，希望讓民眾在幸福愉悅的氣氛中了解在地的文化背景，並且促進生活上的美學素養。

草屯基督長老教會牧師黃勝富說，這是有史以來第一次與外部單位合作舉辦聖誕活動，希望能夠與社區產生連結，讓更多民眾參與節慶活動，帶來平安和喜樂的盼望。

工藝中心表示，首先登場的活動是心心相印聖誕季打卡活動，從12／7-12／25為止，民眾只要在草屯基督長老教會和台灣工藝文化園區完成打卡，即可在地方工藝館一樓服務台領取工坊禮券100元。

重頭戲「祈福點燈活動」將於12／8下午3點在工藝文化園區展開，其中園遊會準備免費聖誕DIY，民眾可自行絹印或烙印聖誕卡，並分享給親朋好友，當天還有許多音樂團體帶來精彩表演，最後在草屯教會的祈福禱告後，大家攜手點亮絢麗燈海。

至於報佳音活動將於12／21下午3點開始，踩街將從生活工藝館出發，沿途行經市區和草屯國小，最後抵達草屯基督長老教會，一起為鄉親祈福。

(中時 )