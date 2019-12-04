「卡神」楊蕙如涉嫌雇用網軍在網路上帶風向，間接導致前大阪辦事處長蘇啓誠自殺輕生，駐日代表謝長廷與楊蕙如的關係也遭外界質疑，對此謝長廷今（4）日晚間鬆口，表示兩人一年見不到一兩次面，是一般朋友關係。

對於網軍一案，謝長廷首度對外聲明，今晚在臉書PO文表示，自己與「idcc」一事毫無關係，事前也不知情，因為楊蕙如常幫台灣選手在海外加油，動員觀看體育比賽而相識，11年前總統選舉中，楊蕙如也加入助選，後來成立基金會也是由她協助發起、擔任董事，也因此認識周遭的朋友，發展出自然朋友關係，但在8年前楊蕙如就離開董事職位，「跟本人就是一般朋友關係」。

謝長廷說，擔任駐日代表三年多期間，與楊蕙如一年見不到一、兩次面，最近一次見面是在今年11月棒球12強賽事，而楊蕙如從事廣告公關事業，推銷對象商品、人物等，也超越黨籍，強調沒有指事任何網軍之事，所謂金錢來網更不是事實，且今日媒體報導台北市議員爆料，指稱楊蕙如資金來源是公家機關，為她自行承包的業務收入，「真相已經清楚，他們回去問議員同仁就好」。

而對於關西事件，謝長廷表示已有定案，美、日歐都將此事列為中國訊息戰、假消息的範例，當時為假新聞推波助瀾的是親中民代、名嘴，但現在全推給「idcc」，為了選舉把一篇當時沒看到的網路文章無限放大，並洗清當時責任而已，至於楊蕙如的IP曾出現在駐日代表處，純屬謠言，是因為不了解代表處電信設備的謠言。

(中時電子報)