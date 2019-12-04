國民黨副總統參選人張善政4日到台中廣播接受媒體轉戰政壇國民黨台中第七選區立委參選人主持「子富有約」節目專訪，倆人左批空污、也談卡神楊蕙如雇用網軍帶風向造成駐東京外交官輕生，談到教育政策還說韓國瑜和他不只主張雙語教學，更要加入第三語就是電腦程式語言。

張善政表示，國民黨總統參選人韓國瑜最在意的一個教育政策就是雙語教學，所以從小學就要開始，大家擔心師資不足的問題，未來不但將教學陣容弄的比較完整，也要把教學工具數位部分弄完整，所以未來學英文不完全要靠老師， 一半靠老師一半靠數位學習，未來線上教學可以紓解很多老師的負擔。

他也說，除了雙語之外，還要加上第三語，也就是電腦程式語言，蘋果創辦人賈博斯曾經建議歐巴馬「美國的每一位小朋友都要學習程式語言」，因為它對於小朋友一輩子的邏輯訓練很重要，在歐美及日本從小學就開始教導，但台灣的課綱不知為何從國中才開始教導？小學只有教資訊素養，但是並不是程式語言，所以韓國瑜和他當選之後，希望從小學開始就教程式語言當成第三語。

張善政也說，很多人擔心在小學就開始教數位教育會不會教出像楊蕙如一樣的人，所以小學除了強調科技以外還要強調人文教育，小朋友有人文素養之後就會把科技用在好的地方，不會教出很多楊蕙如來，請家長放心。

(中時 )