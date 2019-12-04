茵芙4日遭爆與老公何皓翊離婚，原因是豪門婆婆不滿意她，婚後直接斷了兒子金援，小倆口克服不了現實殘酷，只能離婚。茵芙透過經紀人回應，承認確實已簽字離婚，原因是雙方對未來沒有共識，而非單純感情轉淡或是經濟導致。

茵芙透過經紀人表示，「兩人婚後至今都未辦婚宴，並不是如周刊所說因為男方家庭對婚事不贊同的原因。」她強調，「兩人會協議離婚，不是單純感情轉淡不是經濟因素，主要原因是雙方對於家庭觀念和目標不同，並且對未來沒有共識，所以兩人協議離婚。」

茵芙曝離婚原因。（摘自茵芙臉書）

至於茵芙先前在《麻辣天后傳》爆料藝人八卦，指前公司某藝人對公司不滿，常私下抱怨，沒想到後來卻聽到對方竟私下跟公司打小報告：「茵芙很常抱怨公司不好」，外界猜測此人可能是郭雪芙，對此茵芙也透過經紀人回應，「當時已經透過郭雪芙經紀人致歉過，希望這件事可以告一段落，也希望有心人士不要再藉此炒作。」

(中時 )