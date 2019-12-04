已上路的泰簽新制，要求背包客、自由行旅客須上傳「財力證明」，讓想去泰國玩的旅客感到困擾，旅行業者也群起抗議，今日上午業界一度傳出泰辦處應會暫緩「財力證明」，但最後外交部證實，泰辦處並沒有取消。旅行業者呼籲國人，如果有志氣，暫時別去泰國，並呼籲外交部應該硬起來。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，已行文給泰辦處及外交部，本來以為泰辦處會釋出善意，最後卻得不到回應，業者將會開會討論，該如何因應，但光是靠業者抗議的力量有限，政府應該要介入。目前唯一能做的就只能呼籲大家不要去泰國玩。

蕭博仁說，政府為了讓觀光數字提高，給泰國免簽，吸引泰國旅客來台玩，結果泰國根本不不領情，更把台灣人，當作第三世界國家的人對待，台灣外交部也只能逆來順受，真是一點國格都沒有，尤其選舉快到了，建請外交部這次一定要硬起來。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶認為，如果泰辦處不在意台灣市場，那就照泰國的方式做，國人如果有志氣，暫時不要去泰國，等到泰辦處釋出善意為止。

許高慶表示，據他所知，台灣旅行業者、公會及協會都有在抗議，但只靠民間力量根本不夠，一定要公部門一起來，這項工作應該是由外交部來做。政府應該檢討「新南向政策」得到這種結果，希望東南亞國家的旅客來，結果產生一些社會問題，比陸客帶來得還要多。他說，現在是民間都反彈，還不只是業界。

據了解，泰皇明天生日，全泰國人民均放假一天，泰國辦事處人員從4日傍晚就開始國宴慶祝。

(中時 )