從選手到退居教練，再重新拾起弓箭比賽，35歲射箭老將「大雄」郭振維用行動努力成為年輕選手的榜樣。

郭振維參加過2屆奧運、3亞運，分別是2008年北京奧運、2012年倫敦奧運、2006年杜哈亞運、2010年廣州亞運及2014年仁川亞運，在杜哈亞運拿男團銀牌、個人銅牌，仁川亞運則斬獲個人銅牌，2015年也和中華射箭隊在世界錦標賽取得2016里約奧運滿額參賽資格，無奈奧運國手賽因為頸椎壓迫神經，導致左手持弓時手會麻、影響表現而以第5名落選。

錯過前進里約奧運的機會，讓郭振維失落埋怨過，雖然長達2年多每日耐心復健，仍無法回到當初最佳狀態，今年開始擔任企業射箭聯賽寒舍集團射箭隊教練後，慢慢走出陰霾，並在昔日教練林政賢及家人朋友鼓勵，挑戰2020東京奧運國手選拔賽。

郭振維表示，曾埋怨為何是自己面臨受傷挫折，後來才釋懷，「選拔賽就是要選出狀態最好的選手出去為國爭光，落選代表自己不夠好。」

郭振維希望這次出來角逐奧運國手，可以給年輕選手帶來刺激，透過良性競爭讓他們提升水準，他也感謝前射箭協會理事長、特力集團總裁何湯雄等貴人相助，幫助他度過受傷復健的低潮。

2020東京奧運國手選拔賽從今天起在花蓮玉里國小永昌分校進行3天對抗，選手每天要透過2場70公尺雙局賽事一較高下，排名可以換算積分，首日兩回合結束，郭振維暫時以51分排名第7。

(中時 )