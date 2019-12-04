美國眾議院通過《維吾爾人權政策法案》，引發北京不滿。據陸媒報導，陸外交部副部長秦剛4日召見美國駐華使館負責人柯有為，就美國會眾議院審議通過「2019年維吾爾人權政策法案」提出嚴正交涉和強烈抗議，敦促美方立即糾正錯誤，阻止上述涉疆法案成法。

秦剛指出，新疆是大陸的一部分，新疆事務純屬大陸內政，不容任何外國幹涉。美國會上述法案把陸方在新疆依法采取的反恐和去極端化舉措歪曲成侵犯人權，罔顧事實、顛倒是非，違背良知，在反恐問題上搞雙重標準，嚴重違反國際法和國際關系基本準則，粗暴干涉大陸內政，完全站在錯誤的一邊。陸方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

秦剛強調，陸方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。任何企圖挑撥大陸民族關系、破壞新疆繁榮穩定、遏制大陸發展進步的圖謀都註定要失敗。陸方強烈敦促美方立即糾正錯誤，摒棄在反恐問題上的雙重標準，阻止上述涉疆法案成法，停止借涉疆問題干涉大陸內政。陸方將根據形勢發展作出進一步反應。

(中時 )