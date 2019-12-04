外界對美國第一夫人梅蘭妮亞並不熟悉，只知模特兒出身的她品味不俗。她鮮少接受電視採訪，社群媒體帳戶全權交由助手負責管理。而美國有線電視新聞網（CNN）特派員凱特．班內特（Kate Bennett）撰寫的傳記《自由，梅蘭妮亞，未經授權的傳記》（Free, Melania, The Unauthorized Biography）最近出版上市，將梅蘭妮亞與川普不睦、與第一千金伊凡卡關係緊張端上了檯面，並透露她在2018年5月幾乎割腎的經歷。

新書透露梅蘭妮亞與第一千斤伊凡卡關係不睦（圖／Shutterstock）

新書指出，梅蘭妮亞和伊凡卡的關係並非外界看起來那麼和諧，作者認為梅蘭妮亞曾經穿過一件寫著「我真的不在乎」字樣的綠夾克，其實是對伊凡卡太過強勢的反擊。

梅蘭妮亞似乎就是一個「隱形人」，和頻頻出席公開場合的伊凡卡形成強烈對比。對此，梅蘭妮亞曾經透露，「我覺得我首先還是個母親，兒子（巴倫）正處在需要父母指導的年齡。」

白宮發言人葛里珊（Stephanie Grisham）批評內容不實，但葛里珊曾接受作者訪問，川普辦公室也曾協助該書寫作。

(中時 )