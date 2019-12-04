高以翔逝世靈堂設置於金寶軒，許多星友來看他最後一眼，4日下午跟高相識15年以上的導演王鼎霖，戴著口罩低調現身，他們除了是多年老友，王的父母王鈞跟丘秀珠亦是高的經紀人，交情匪淺，問王鼎霖是否來見朋友最後一面，他感性地說：「我每一天都會來。」一直到最後告別式。

導演王鼎霖每天都會來看高以翔。（羅永銘攝）

高以翔猝逝當天，王鼎霖人在上海，本來是去度假，沒想到卻聽聞噩耗，當時情緒低落到無法接受訪問，昨他碰見媒體，反倒握住記者的手說：「沒關係，謝謝。」並表示自己每次來看高以翔，說的話其實都跟其他藝人朋友差不多，之所以天天來，只是希望老朋友能夠安息，

楊千霈和高以翔相識多年。（羅永銘攝）

楊千霈也到場致哀，她從金寶軒出來時，面對媒體神情哀戚說：「聽到消息希望是誤傳，我們認識10幾年交情。」另艾力克斯跟李詠嫻夫妻倆及柯震東稍晚一起現身，王大陸跟導演陳玉珊也到場，吳建豪則快閃現身，其中柯從側門離開，王面對媒體僅說謝謝兩字。

(中時 )