在福建與金馬地區電力聯網方案取得進展後，福建台辦亦宣布，由廈門至金門的廈金大橋、福州至馬祖的榕馬大橋專案已提出線路比選方案，同時開展大陸側的測量、地勘作業。

據《新華社》報導，福建省港澳台辦在政策說明會上指出，閩台能源資源互通取得進展，福建與金門、馬祖電力聯網方案初步確定，已委託台灣合作方開展可行性研究，預計2020年完成。而廈門至金門的廈金大橋、福州至馬祖的榕馬大橋專案已提出路線方案，並展開福建一方的測量勘查工作。

報導說，去年8月，福建已經實現向金門通水，同時大力推動閩台「應通盡通」。

廈金大橋方案於10月重新提出時，陸委會曾批這是大陸意圖分化台灣，金門縣政府也回應將配合中央政策辦理。

報導說，在基礎設施聯通方面，閩台之間已常態化開通17條海空航線，每天往來閩台兩地達6000人次，進口台灣水果基本能實現上午採摘、下午送達福建各大商超，晚上就能進入百姓家裡。

此外，在行業標準共通方面，台灣地區標準化(廈門)研究中心已獲批設立，福建平潭率先構建覆蓋台灣職業資格、企業資質、商品檢驗的「全鏈條」採信體系，完成134大項兩岸職業資格比對，其中95項可實現直接採信，已頒發500多本採信證書。

(中時電子報)