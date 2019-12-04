李佳芬3日出席台北市婦工總會暨各區婦工會舉辦的挺韓後援會，談到黑韓風波不斷，她表示，「我管你怎麼黑，我就是不怕黑」，要用正向力量照亮台灣。不過此話一出，讓名嘴苦苓忍不住直言「誰能比她黑？」

選舉進入倒數階段，黑韓攻擊不斷，李佳芬代夫出征，參加台北市婦工總會暨各區婦工會舉辦的挺韓後援會，表示自己經常告訴孩子，人性都有良善的一面，不要對人性光明面失望，這樣國家和社會才能永續走下去，自己和韓國瑜也都秉持這樣的態度，希望大家別氣餒，還是可以走下去，為下一代而戰，最辛苦、最黑暗的時間，黎明將至，「我管你怎麼黑，我就是不怕黑」。

之前就曾因學校教母語，以及小學教「肛交」、「性高潮」一事，讓苦苓寫下千字文喊「實在太不像話」。如今苦苓又不諱言的說，「李佳芬當然不怕黑！她們整個家族就是暗黑勢力的中心，誰能比她黑？」

網友看了苦苓的PO文後，表示「黑派？」「唉！白天不懂夜的黑丫...」有人則跟上網軍話題，打趣留言「感覺您比『網軍』還夠力，而且您『免費』」。

(中時電子報)