台灣師範大學教育學院4日邀請家長及教育團體舉行教育論壇，並邀請三黨陣營候選人發表教育政策，政務委員林萬億為民進黨代表，拋出5年讓5000個弱勢生以外加名額方式進公立大學，對此立委林奕華表示，蔡政府一直是「大政委、小部長」，此時拋出這項議題，非常粗糙，非經過教育專業所擬定的政策。

林奕華提到，林萬億提出5年讓5000個弱勢生以外加名額方式進公立大學，並非經由教育專業所擬定的政策，當中存在諸多專業問題需要考量，其中像是大學自主，教育部如施行這項政策，理應先與公立大學溝通，再加上基於教育平等權，要協助弱勢學生升學，合理的做法是提升弱勢生的能力，而不是另開特殊升學管道。

林奕華還說，大學升學制度各校做法有所不同，制度複雜，若是要以外加的方式，讓弱勢學生進入公立大學，「校校之間又是如何執行？」

林奕華認為，各界都能贊同提升弱勢學生的教育力，並協助其升學，但在現有的管道上，如何執行，則有待教育部與公立大學商議，但依照林萬億的說法，「非常粗糙，這怎麼看都像是大政委的想法！」

(旺報 )