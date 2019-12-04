身旁總有一些朋友總是另一半一個接一個，從來沒有斷過，快來看看這些朋友是不是就是以下將要提到的12星座中的這4個星座，因為這4個星座桃花運超強，據《第一星座網》報導，就是12星座中桃花運最強的四大天王。

一、處女座

每一個喜歡處女座的人，都不是隨便喜歡的，會願意為了處女座付出犧牲很多，也讓處女座被充分愛著，而這種被愛的關係，也讓他們的桃花運相當讓人羨慕。

二、天蠍座

喜歡的人剛好喜歡自己，天蠍座的桃花運剛好有這種好運氣，他們一直都以為對方瞧不上自己，沒想到對方心裡頭也有自己，就這樣桃花滿開。

這四個星座的人，各有不同的桃花運盛開。（示意圖／愛奇藝台灣站提供）

三、牡羊座

牡羊座的追求者不斷，而且每一個追求者素質都很高，但他們卻常常毫不在乎，因為自己也是特別優秀。

四、水瓶座

每一次的相遇都是一見鍾情，水瓶座每次遇到的都是很優秀的一個人，就算是接觸下去後，他們也是很喜歡對方的，水瓶座堅信自己的眼光。

(中時電子報)