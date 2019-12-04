第15屆KKBOX風雲榜將於2020年1月18日在台北小巨蛋舉行，4日公佈主持人為黃路梓茵（Lulu），二度接下主持棒的她，回憶自己15歲年輕往事，「曾帶社團學弟妹去台北錄影坐第一排，看到主持人憲哥還跟他說『你的頭很大』，沒想到10幾年後竟跟憲哥一起主持」。

Lulu15歲曾北上錄影，還在憲哥面前說他「頭很大」。（KKBOX提供）

被問及想跟15歲的自己說甚麼話？Lulu笑說「15歲的Lulu，未來的你會長得很漂亮！」話鋒一轉補充「不過15歲的妳要注意了，但是當時你被霸凌說你的胸部很小，事實證明那些同學是對的。因為10年後胸部還是一樣小！」

A-Lin自嘲15歲像醜小鴨。（KKBOX提供）

此外將出席的「年度風雲歌手」，包括A-Lin、頑童、謝和弦、周興哲、鄧紫棋、高爾宣等，藝人紛紛公佈自己15歲的模樣，其中A-Lin覺得15歲得自己像「醜小鴨」，更自爆當時為了跟喜歡男生告白，還偷用媽媽化妝品，發現後被媽媽糗「像演歌仔戲」。

頑童小春國三時當過棒球校隊隊長，某次下雨自作聰明，把全班帶去網咖，結果讓那場比賽直接棄權，讓教練辭職不幹。（KKBOX提供）

頑童大淵想給15歲的自己幾個日期跟號碼，「叫他去一個地方買一張紙填上，我想現在的我就會過得很好！」（KKBOX提供）

瘦子自爆15歲時玩「大冒險」，某次朋友生日上玩輸了，就把佈滿痰的蛋糕吃下去。（KKBOX提供）

謝和弦15歲剛學會吉他，也開始玩樂團。（KKBOX提供）

高爾宣透露15歲是血氣方剛的「屁孩」，當時愛打排球跟網咖。（KKBOX提供）

周興哲15歲青澀模樣。（KKBOX提供）

第15屆KKBOX風雲榜公佈「年度風雲歌手」卡司。（KKBOX提供）

而頑童回憶15歲模樣，不約而同都說是「討人厭的臭小孩」，瘦子說想拿500萬給15歲的自己，並說：「小子這500萬你收著，你已經贏在起跑點了」，大淵笑說：「我會給當時的自己幾個日期跟號碼，然後叫他去一個地方買一張紙填上，我想現在的我就會過得很好！」

(中時 )