玉井區農會與玉井工商師生邀區內獨居長輩一起體驗DIY披薩、貝果漢堡包。（劉秀芬攝）

玉井區農會與玉井工商師生邀區內獨居長輩一起體驗DIY披薩、貝果漢堡包。（劉秀芬攝）

台南市玉井區農會推動食農教育，今年首次與玉井工商合辦食農工作坊，4日下午舉行「安心好食暖暖包」活動，將學生於校內種植的蔬果採收，邀玉井區內獨居長輩一起體驗披薩、貝果漢堡包DIY，90歲的周奶奶說，今天這是她人生第一次吃披薩、貝果，真的非常開心。

今年9月間，玉井區農會規畫為期3個月的食農教育課程，由青農聯誼會玉井分會會長張佳興及牛頭山有機農場業主陳明宏協助，指導玉井工商四健會員於玉井工商校園內種植青椒、小黃瓜及番茄、羅蔓及九層塔等多種蔬菜。

4日下午在玉井工商輔導室主任兼烘焙課教師呂敏菁帶領下，30多位參加食農教育、家庭教育課程、心靈美學社團及餐飲科同學們，手把手教華山基金會的10多位長輩們做貝果、披薩，阿公阿嬤有的小心翼翼，有的三兩下就完成，大家都很有成就感。

除了邀請阿公阿嬤DIY貝果漢堡、披薩，教學生種菜的青農們也來學烘焙，大家一起品嘗自己的作品。此外，學生們還烤了許多奶酥麵包，分送給德蘭啟智中心學員及警察局玉井分局波麗士享用，發揮在校所學專長，用行動關懷地方。

(中時 )