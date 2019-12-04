20191204中天新聞 民進黨黨員！ 「卡神」與謝系關係密切 綠切割「無關」

外交部大阪辦事處長蘇啟誠輕生，造成的原因即有可能與「卡神」楊蕙如有某種程度關聯，楊蕙如與友人蔡福明，日前遭到檢方以侮辱公署罪起訴，消息一出，引爆楊蕙如是否為綠營網軍首領質疑。曾在節目中自爆「去年我們就黑他(韓)黑到現在」的熱血教師黃益中，昨晚更在政論節目中談起楊蕙如案，更直言連他都看不下去，好奇楊蕙如錢從哪來？

黃益中昨晚在政論節目談楊蕙如案，表示此案嚴重的地方在於「網軍這件事情不但認證，而且還是有金流的。」不只他本人，連很多網友都在討論楊蕙如這個錢究竟從哪裡來？

黃益中表示檢察官為了國家公平正義等查這個案子是好事，但不能查一半，「現在你查到楊蕙如每個月會發10個人，然後每個人1萬塊，這樣也不少錢欸」，並指出其中疑點，「一個楊蕙如沒有什麼正當工作的人，一個月可以有10萬塊給網軍，錢從哪裡來？這個連我都看不下去！」

不過沈富雄就認為黃益中身為公民老師，沒見過什麼大錢，直言楊蕙如10個人1個人1萬、1年120萬，其實錢不算多，還指著坐在對面的蔡正元，稱蔡副秘書長就不會大驚小怪。而蔡正元則是一秒反駁：「我兩隻眼睛都睜大！」

(中時電子報)