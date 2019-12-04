2日，山西省委書記樓陽生深入山西轉型綜改示範區調研。省委副書記、省政府黨組書記林武陪同現身。據瞭解，這是林武首次以省政府黨組書記身份公開亮相。以往經驗看，他可能將出任山西省長。從躋身副部級到主政一方僅僅4年，林武的上位令不少人驚歎。事實上，儘管林武可能是當下中共地方31省區專職副書記（實為26人）中副部級資歷最淺的（晉升副部級時已經53歲），卻是這一群體中晉升速度最快的一員。

12月2日，山西地方新聞聯播消息稱，當天剛剛接棒駱惠寧躋身山西省委書記的樓陽生調研山西轉型綜改示範區。當時，山西省委副書記林武首次以省政府黨組書記的身份陪同現身。這表明其已然接替此前兼任省政府黨組書記的省長樓陽生，而提前「鎖定」了山西省長一職，從而在躋身副部級僅4年後晉級正部。

資料顯示，林武，1962年2月生，曾任吉林省委常委、常務副省長等職務，2018年5月調任山西省委常委、常務副省長，今年1月起任山西省委副書記。

香港01報導，2018年5月林武南下山西時，其前任山西省常務副省長高建民「不得不」退位讓賢，被徵調入京出任國家廣播電視總局副局長。2019年初林武再躋身省委專職副書記，在山西省委常委班次中原本位列林武之前的「打虎女將」、時任山西省委專職副書記黃曉薇亦不得不「讓路」，先是「以進為退」退居山西省政協主席，數月後入京，調任中華全國婦女聯合會黨組書記。至此，林武已經「彎道超車」，其接棒趨勢已然相當明朗。

政情觀察人士判斷，以林武一人之力，從2015年躋身副部算起，4年時間輾轉歷經三省鍛鍊，五易職務，可以說幾乎每一個職務都難言有機會可以展示出政績來，其仕途經歷人為刻意栽培積累政治資歷的痕跡反倒相當明顯。

多維新聞早前報導，一般來說，從副部級到正部級，看似一步之遙，很多人卻經常要走10年甚至更長時間。盤點當下與林武站在同一起跑線上的其他25名地方專職副書記，躋身副部時間最長的現任湖南女省委副書記烏蘭為蒙古族，連任三屆中央候補委員，從2003年以內蒙古政府副主席身份晉級副部至今已16年。如果說烏蘭身份特殊，尚不足為據的話，那麼中共老人「秘書幫」出身的海南省委副書記李軍、甘肅省委副書記孫偉與林武年齡相當，而躋身副部均已15年之久；而新疆自治區黨委副書記李鵬新躋身副部也有14年了。曾有媒體分析25名中共十八屆政治局委員進階時間表，稱其從副部級到正部級大概平均用時8年。

當然，兼有中央候補委員身份的林武，其仕途晉升之快在近年並非絕無僅有。比如現任北京市長陳吉寧當年從清華大校校長（副部長級）到環保部長，僅用時3年；黑龍江省長王文濤從江西省委常委到現任職務用時7年；甘肅省委書記林鐸從哈爾濱市長到甘肅省長則用時5年……這一方面源於中共十八後大規模整肅貪腐造成了梯隊「缺員」，1950年代一代在這波風暴中成為主要整肅對象，必然導致1960年代梯隊的快速上位。

而另一方面，則是中共用人思路和規則的新變化。事實上，中共十八大後可能是其歷史上制定用人規則最多的歷史時期。2019年中共頒佈再修訂版本的《黨政領導幹部選拔任用工作條例》，其中特別增加要「人崗相宜」，要求「選拔敢於負責、勇於擔當、善於作為、實績突出的幹部」「對不適宜擔任現職的領導幹部應當進行調整，推進領導幹部能上能下」，其言外之意即是黨政官員的流動性勢必大大增加。

(中時 )