高以翔上月27日參加浙江衛視《追我吧》錄影，不幸因心源性猝死，享年35歲。事發第8天，高以翔的遺體已回到台灣，他的官方粉絲會也發起「二十問浙江衛視」的話題，但至今未得回應，先前傳浙江衛視今年仍將籌辦跨年晚會，今(4日)網傳晚會的冠名贊助商已宣布撤回合作，令外界好奇電視台接下來的決定。
高以翔吧官方微博近日發起對浙江衛視二十問的活動，希望電視台對高以翔的過世能有個交代，也想知道當晚製作方有何疏失，但浙江電視仍保持沉默，還傳出仍計畫如火如荼地舉行跨年晚會。近日有名疑是金融業公關的網友爆料，指出高以翔發生意外後，公司就決定取消和浙江衛視的冠名合作。
該名網友更透露，招商是出事之前的計畫，這類招商一般都是很久前就談定，去年他們公司冠名春晚，也是半年前就通知確定，如今公司毅然決然中止合作，「真的很想給公司的行動力點讚」。
此外，《追我吧》主持人華少先前被爆料穿一身黑到高以翔倒下的花壇沉默悼念，久久沒有離去，昨晚他現身和范冰冰同台參加活動，看似心情已恢復，網友說：「笑容勉強」、「和華少沒有任何關係！！！和整個節目組有關係！」、「人家主持人心情恢不恢復那都是人家工作」、「逝者已矣，生者哀哀，負愛前行」。
(中時電子報)
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