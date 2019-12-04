國民黨總統參選人韓國瑜上月29日號召支持者接到民調電話回答「唯一支持蔡英文」，資深媒體人韋安則從同一家媒體的前後民調，分析說韓陣營所稱韓蔡民調差距不到5%，是有道理的。

韋安在臉書指出，TVBS最新民調，蔡韓相差15趴，而在韓「拉黑」民調之前，蔡韓相差8趴。假設這次民調中有5趴鋼鐵韓粉，聽了「唯一支持蔡英文」的指示，而改口支持蔡，一來一去就是10%了，所以韓陣營説差距不到5%，是有道理的。若能再得知「唯一支持蔡英文」的人到底有多少，就可以反推真實民調的數據。

網友認為，「蔡英文的民調數字並沒有顯著增加（45%變46%），說明改口假意支持蔡的不多。」韋安回說：「她可能在掉了。」網友：「這份(最新)民調是11/27-11/29調查的。如果是昨天爆發網軍案件後作的民調，才比較可能是下滑。王立強案件比較無法直接扯上民進黨，應不致影響英德配支持度。」

(中時電子報)