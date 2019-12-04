國民黨台北市議員李明賢等人今天前往東京向駐日代表處抗議楊蕙如網軍案，並要駐日代表謝長廷下台，謝晚間在臉書點名傳聞是國民黨副秘書長蔡正元指揮，蔡隨即在臉書寫下582字公開信回擊，關於此事他無法承認也無法否認，但大家深知楊蕙如為了護謝長廷發動「血滴子」，造成蘇啟誠自殺明志，「你真的錯得離譜了」，期盼謝能道歉下架，留下歷史人物優雅的身影。

蔡正元說，因為本黨市議員代表人民，對謝長廷在蘇啟誠自殺案和楊蕙如搞「網路東廠」一事，發出憤怒的民意，完全是自動自發的，所以他無法承認。另外，本黨市議員決定要求謝負起政治責任，發起一連串抗爭和陳情後，才找他商量，他有給他們一些建議，因此他無法否認。

蔡正元指出，謝長廷大使跟楊蕙如的關係，民進黨上下都知道楊蕙如為了護謝，幹出「東廠血滴子」的事，連全國上下都知道，當然要謝負政治責任下架是非常不容易的事，如果是其他駐日大使，蔡英文一定像吳音寧一樣的拋棄謝，但謝非常不同，蔡英文也不敢得罪謝。

蔡正元說，畢竟謝長廷的子弟兵位居要津很多，包括民進黨主席卓榮泰、內政部長徐國勇、桃園立委鄭運鵬、高雄立委趙天麟、下屆不分區管碧玲與莊瑞雄等其他族繁不及備載。

蔡正元表示，他雖然與謝長廷身處對立陣營，但對謝的「憲法一中」、「和諧共生」理念，始終懷著高度敬意。他相信謝長廷不是戀棧權位的人，但大阪關西機場事件，謝把罪責歸咎蘇啟誠，並任由楊蕙如發動「血滴子」，造成蘇啟誠自殺明志，「你真的做錯了，你真的錯的離譜了」。

謝長廷也在文中提及曾被收押最終判無罪的蔡正元，如今卻對仍在起訴中的楊蕙如判定有罪，質疑蔡「雙重標準」，蔡正元表示，謝長廷提到他被民進黨政府羈押四個月之事，羈押事由是指控他侵佔中影的錢，結果證明他沒有侵佔中影的錢，但他也被羈押四個月。

蔡正元嘲諷，他在看守所完成《台灣島史記》，書中有段文字特別記載謝的事跡，「因爲你是確定的歷史人物，他必須視你爲『列傳』級的人物描述，也希望你以歷史人物的高度審視自己，面對這麼嚴重的錯誤，道歉下架，留下歷史人物優雅的身影」。

(中時 )